وزير الدفاع الأوكراني: قواعد اللعبة ستتغير في الحرب مع روسيا خلال العام الحالي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي، وقال في مقابلة مع شكبة فوكس نيوز الأرميكية: هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا"، فيما لم يقدم إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.