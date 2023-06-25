وزير الدفاع الأوكراني: قواعد اللعبة ستتغير في الحرب مع روسيا خلال العام الحالي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، أنه ستحدث تغييرات جذرية في الحرب خلال العام الحالي، وقال في مقابلة مع شكبة فوكس نيوز الأرميكية: هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا"، فيما لم يقدم إجابة واضحة حول المدة التي سيستغرقها الصراع.
وفي التفاصيل، قال "ريزنيكوف"، تعليقاً على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد الأوكراني، إنها كانت "عملية تحضيرية"، مضيفاً: "نحن نتفهم أن لدى القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية، وخاصة حقول الألغام".
وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن "المعارك الحالية نوع من العمليات التمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا"، لافتاً إلى أن "هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
يأتي ذلك فيما كثفت القوات الأوكرانية الأحد هجماتها على الجبهة الشرقية في محاولة لاستغلال "الفوضى" التي أحدثتها أزمة تمرد قوات فاغنر في روسيا، في المقابل أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة تقدم أوكرانية باتجاه باخموت.
قال قائد عمليات منطقة شرق أوكرانيا، أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تتحرك باتجاه باخموت، مشيراً إلى أنها نفذت هجمات وألحقت خسائر بالمعدات والآليات التابعة للقوات الروسية في الجبهة الشرقية.