مستشفى ناصر في غزة.. مرضى يموتون وأطباء يُعتقلون والاحتلال لا يبالي

في كل شبر في غزة قصة مأساوية، وحكايات تتقطع لها القلوب، لكن يبدو أن مستشفى ناصر الطبي في خانيونس حاز بمفرده نصيب الأسد من المآسي؛ فالمستشفى الذي يؤوي المرضى والجرحى بات محاصَرًا حصار الإغريق لمدينة طروادة في الأساطير الإغريقية؛ إذ يمارس الاحتلال الإسرائيلي كارثة جديدة بحق المجمع الطبي بقطع الإمدادات الطبية عنه، واعتقال طواقمه الطبية، وترهيبهم، واقتحام المستشفى بعناصره العسكرية.