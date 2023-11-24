وصول مساعدات أقرّها وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى غزة

قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم، بإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرّة من مجلسَيْ وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؛ وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية، وتنفيذًا لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.