"إف بي أي" سيحذر "النواب" من هجوم مماثل لـ"عملية موسكو" على أرض أمريكا

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أدى الهجوم على قاعة احتفالات في ضواحي موسكو في 22 مارس لمقتل 144 شخصًا على الأقل، وهو أدمى هجوم شهدته روسيا خلال 20 عامًا. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم على أوكرانيا، دون أن يكشف عن دليل لذلك.