البرلمان العربي يدين حادث إطلاق النار الذي وقع بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عُمان

وأعرب في بيانٍ له، عن استنكاره هذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية كافة، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عُمان، مؤكداً تضامنه الكامل مع سلطنة عُمان فيما تتخذه من إجراءاتٍ أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها.