البرلمان العربي يدين حادث إطلاق النار الذي وقع بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عُمان

أدان البرلمان العربي حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بسلطنة عُمان، وأدّى إلى سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين من بينهم رجل شرطة.
وأعرب في بيانٍ له، عن استنكاره هذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية كافة، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عُمان، مؤكداً تضامنه الكامل مع سلطنة عُمان فيما تتخذه من إجراءاتٍ أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقدّم البرلمان العربي، خالص تعازيه ومواساته لسلطنة عُمان حكومةً وشعباً وبرلماناً ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.