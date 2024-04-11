قطعت 4 روافد.. ماذا فعلت إيران بنهر دجلة؟ العراق توضح وتتحدث عن زيارة "أردوغان"

كما بات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم؛ عُرضة لتأثيرات التغير المناخي؛ وفقًا للأمم المتحدة. وقد نزحت حتى مارس 2022، أكثر من 3300 عائلة بسبب عوامل مناخية في عشر محافظات في الوسط والجنوب؛ بسبب "شح المياه، أو الملوحة المرتفعة فيها، أو نوعية المياه السيئة".