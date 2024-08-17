ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منطقة الزوايدة بغزة إلى 16 شهيداً وعشرات المصابين

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخر، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.