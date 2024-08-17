ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منطقة الزوايدة بغزة إلى 16 شهيداً وعشرات المصابين

أفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منطقة الزوايدة- وسط قطاع غزة، إلى 16 شهيداً.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بركساً ومنزلاً لعائلة العجل قرب مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين- وسط القطاع؛ ما أدّى إلى استشهاد 16 مواطناً على الأقل، وإصابة العشرات؛ نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
ووفق وكالة وفا للأنباء، انتشل المسعفون شهيدَيْن وعدداً من الجرحى في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة ماضي؛ في حي الشيخ رضوان- شمال مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 40005 مواطنين وإصابة 92401 آخر، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.