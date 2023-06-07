قوات الاحتلال تقتحم أريحا وجنين وتُصيب 7 فلسطينيين بالرصاص

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينياً، خلال اقتحامها عدداً من المناطق في الضفة الغربية، فيما أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن من بين المعتقلين أسيرة محرّرة، تمّ اعتقالها بعد اقتحام منزلها في رام الله.