قوات الاحتلال تقتحم أريحا وجنين وتُصيب 7 فلسطينيين بالرصاص

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات اقتحام لمدينتَي أريحا وجنين بالضفة الغربية، أُصيب على أثرها سبعة فلسطينيين بالرصاص.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن ستة فلسطينيين أُصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسط إطلاق نار كثيف، فيما أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام بلدة كفر دان بمدينة جنين، تخللها إطلاق نار وتفجير مركبة فلسطينية في البلدة، اندلعت على أثرها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينياً، خلال اقتحامها عدداً من المناطق في الضفة الغربية، فيما أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن من بين المعتقلين أسيرة محرّرة، تمّ اعتقالها بعد اقتحام منزلها في رام الله.