ألمانيا تحثّ أوروبا على تعزيز دفاعاتها الذاتية وسط التحولات الأمريكية نحو آسيا

أكّد وزيرُ الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس" خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع نظيره البريطاني "جون هيلي"؛ أن تركيز الولايات المتحدة يتحوّل نحو آسيا، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيستمرّ بغضّ النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
جاءت هذه التصريحات عقب توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين ألمانيا وبريطانيا، والتي تنصّ على تمركز طائرات استطلاع ألمانية للكشف عن الغواصات في اسكتلندا، وتعزيز التعاون بين القوات المتمركزة على الجبهة الشرقية للناتو.
كما تضمّنت الاتفاقيةُ تعزيزَ التعاون في مجال صناعة الأسلحة؛ حيث تخطّط شركة "راينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج دانات المدفعية في بريطانيا.
ودعا "بيستوريوس" أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية في ظلّ التوجه الأمريكي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأوضح الوزير الألماني، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"؛ أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يظلّ ركيزة أساسية لأمن أوروبا، لكنه أكد ضرورة تعزيز العمود الأوروبي الدفاعي لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف: أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقلل من دورها في الأمن الأوروبي بشكل كبير أو بشكل جزئي.