ألمانيا تحثّ أوروبا على تعزيز دفاعاتها الذاتية وسط التحولات الأمريكية نحو آسيا

أكّد وزيرُ الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس" خلال مؤتمر صحفي مشترك في لندن مع نظيره البريطاني "جون هيلي"؛ أن تركيز الولايات المتحدة يتحوّل نحو آسيا، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيستمرّ بغضّ النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.