يتكون من 3 مراحل.. ما بنود اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه "حماس"؟

واشترطت إسرائيل أن تحرّر "حماس" 33 شخصًا من الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، أو جثامين الموتى التي لا تزال عند الحركة، فيما اشترطت "حماس" الإفراج عن 30 امرأة فلسطينية من الأقدم اعتقالًا في السجون الإسرائيلية، و30 مسنًّا، و30 طفلًا دون سنّ 19 مقابل كل محتجز"ة" إسرائيلي"ة" يتمّ إطلاق سراحهم حسب كل فئة.