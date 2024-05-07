يتكون من 3 مراحل.. ما بنود اتفاق الهدنة الذي وافقت عليه "حماس"؟

أعلنت حركةُ "حماس"، أمس، الموافقةَ على اتفاق الهدنة الذي قدمته قطر ومصر تحت إشراف أمريكي، بعد عدة أيام من المحادثات مع ممثليها في القاهرة والدوحة؛ فما أبرز بنود المقترح الذي ينفذ على ثلاث مراحل كل مرحلة منها مدتها 42 يومًا؟
تتضمّن المرحلةُ الأولى وقفَ العمليات العسكرية كاملة في القطاع، وانسحابَ الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظّة بالسكان والمحاذية للشريط الفاصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حدود 1948، إضافة إلى وقف الاستطلاعات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل محدد من وسط القطاع قرب محور نتساريم ودوار الكويت إلى المناطق الحدودية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتبدأ المرحلةُ الثانية عندما يتمّ الإعلان عن الهدوء المستدام ووقف العمليات العسكرية بشكل دائم. وفي حال توفّرت هذه الشروط الأمنية، سيغادر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بجميع جنوده وآلياته العسكرية؛ ما قد يفتح الباب أمام عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع من جهة، والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالدخول بشكل كبير ودون قيود من أجل تقديم الدعم للمتضرّرين الفلسطينيين مثل إيوائهم وبناء مساكن لهم من جهة، وتقديم الدعم الطبي والغذائي من جهة أخرى.
وستخصص المرحلة الثالثة لعملية إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي منذ شهر أكتوبر "تشرين الثاني" الماضي، سواء كان في غزة أو في مناطق فلسطينية أخرى تحت إشراف قطر ومصر والأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عالمية أخرى، التي ستقوم بجمع الأموال اللازمة لإعادة بناء غزة بشكل كامل في غضون خمس سنوات.
وحول تبادل الأسرى الذي توليه إسرائيل أهمية قصوى، يشير المقترح إلى تنفيذ هذه العملية على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى ستخصص لتبادل الأسرى المدنيين، وبالتحديد ما تبقّى من النساء الإسرائيليات في قطاع غزة والأطفال دون 19 عامًا، إضافة إلى كبار السن فوق الخمسين عامًا والمرضى.
واشترطت إسرائيل أن تحرّر "حماس" 33 شخصًا من الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، أو جثامين الموتى التي لا تزال عند الحركة، فيما اشترطت "حماس" الإفراج عن 30 امرأة فلسطينية من الأقدم اعتقالًا في السجون الإسرائيلية، و30 مسنًّا، و30 طفلًا دون سنّ 19 مقابل كل محتجز"ة" إسرائيلي"ة" يتمّ إطلاق سراحهم حسب كل فئة.
وبخصوص المجندات والعسكريات الإسرائيليات اللواتي لا يزلن في قبضة "حماس": ينصّ المقترح على الإفراج عن كل مجندة مقابل إطلاق سراح 50 امرأة فلسطينية، 30 من اللواتي حكم عليهن بالسجن المؤبد، و20 بالأحكام العالية، كما ينصّ على إطلاق سراح النساء الفلسطينيات الأخريات واللواتي اعتقلن منذ أكتوبر وأطفال دون 19 سنة مقابل تسليم "حماس" لتل أبيب جثامين الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وفي المرحلة الأخيرة تفرج "حماس" عن كل الجنود الإسرائيليين والرجال الذين ألقت القبض عليهم عندما هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر.