مسؤول أمني أمريكي: "بايدن" مصمم على إبقاء الحرس الثوري بقائمة الإرهاب

وقال جوزيب بوريل في ندوة جامعية في مدينة سانتاندير بإسبانيا: "بصفتي منسقًا للمفاوضات، فقد عرضت اقتراحًا، ووجدت أن رد إيران عليه معقول، وتم إرسال الرد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم ترد عليه رسميًّا بعد"، حسب ما نقلته رويترز.