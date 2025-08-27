باستثناء واشنطن.. أعضاء مجلس الأمن يحمّلون الاحتلال مسؤولية مجاعة غزة ويدعون لوقف فوري للحرب

وكان تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، قد أعلن رسميًا وجود مجاعة في محافظة غزة، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف شخص يعانون من مستويات "كارثية" من الجوع، مع توقعات بامتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر.