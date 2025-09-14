موجة النازحين الجدد إلى جنوب غزة.. نقص حاد في المساعدات يُنذِر بكارثة إنسانية غير مسبوقة

ويروي الدكتور محمد صقر مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي، تفاصيل يومية مريرة: "نعمل منذ أكثر من 23 شهراً في حالة طوارئ دائمة، فنحن منهكون تماماً"، ويشير إلى أن الأعداد انخفضت بشكل دراماتيكي؛ بعض الزملاء ما زالوا في السجون الإسرائيلية، وآخرون قُتلوا داخل المستشفيات أو خارجها، بينما غادر آخرون غزة هرباً من الموت، والطلب الحالي يفوق الإمكانيات، مع إمدادات أدوية ووقود تتآكل يومياً، مما يجعل أي تدفق جديد للنازحين كارثة محتومة، وفي هذا السياق، يبرز التركيز على المخاطر المتعددة: الازدحام يعزز انتشار الأمراض المعدية، والنقص في الوقود يهدد بإغلاق المولدات، تاركاً الجرحى في الظلام واليأس، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.