"هندسة الأزمات".. أسلوب متكرر للنظام الإيراني وذراعه الحوثي في اليمن

ولا يغيب عن المتابع للمشهد اليمني أن ممارسات عرقلة الميليشيات الحوثية لدخول السفن وافتعالهم أزمة الوقود جاءت بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء "علي أكبر ولايتي" لتنفيذ ما يُطلب لدعم وتنفيذ الخطط الإيرانية، ليثبت أن إيران تلجأ لأسلوب صرف الأنظار وافتعال الأزمات، وخصوصًا عندما تواجه تعثرًا في ملفها النووي لتستغيث بأدواتها في المنطقة، وعلى رأسها الذراع العسكري لهم في اليمن "الحوثي" لافتعال أزمة جديدة، ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية.