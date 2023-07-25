الأطباء يضربون.. تصاعد غضب الإسرائيليين على التعديلات القضائية

بدأ الأطباء في إسرائيل إضرابًا لمدة 24 ساعة، وتصدرت إعلانات سوداء صفحات جرائد، اليوم (الثلاثاء) في تصاعد للغضب على خلفية تصديق الحكومة اليمينية المتشددة أمس على تعديلات قضائية، يخشى معارضون أن تمثل خطرًا على استقلال المحاكم.