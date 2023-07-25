الأطباء يضربون.. تصاعد غضب الإسرائيليين على التعديلات القضائية
بدأ الأطباء في إسرائيل إضرابًا لمدة 24 ساعة، وتصدرت إعلانات سوداء صفحات جرائد، اليوم (الثلاثاء) في تصاعد للغضب على خلفية تصديق الحكومة اليمينية المتشددة أمس على تعديلات قضائية، يخشى معارضون أن تمثل خطرًا على استقلال المحاكم.
وطلبت نقابة الأطباء الإسرائيلية من الأطباء الإضراب، عازية ذلك إلى أنه لن يكون بمقدور المحكمة العليا رفض المشاركة الحكومية المحتملة في قرارات موظفي وزارة الصحة بزعم "عدم معقوليتها"، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت أن الإضراب، الذي يسري لمدة 24 ساعة، لن يطبق في القدس حيث تتصاعد المواجهات.
وسعت الحكومة لاستصدار أمر قضائي يجبر الأطباء على العودة للعمل.
في سياق متصل، نشرت ما تصف نفسها بأنها مجموعة من العمال التقنيين إعلانًا بالصفحة الأولى لصحيفة كبرى كتبت فيه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".
ومرر الكنيست في جلسة عاصفة أمس أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، بعد أن غادر مشرعون ذكروا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.
وفي ظل مظاهرات تجتاح إسرائيل منذ شهور، خرج آلاف للشوارع واشتبكوا مع الشرطة مساء أمس ووصفت الولايات المتحدة، الحليف التقليدي لإسرائيل، التصويت بأنه مؤسف.