الجيش اللبناني يتسلم مطلق النار على جندي قوة الأمم المتحدة

وأوضح المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لكونه غير مخول بالحديث في الموضوع، أن مطلق النار الأساسي على الجندي الأيرلندي من دورية "اليونيفيل" بات موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، بعدما سلّمه "حزب الله" للجيش خلال الساعات الماضية، وفقاً لـ"فرانس برس".