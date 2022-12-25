الجيش اللبناني يتسلم مطلق النار على جندي قوة الأمم المتحدة

تسلّم الجيش اللبناني من مليشيا حزب الله، المشتبه به في مقتل جندي قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، بحسب ما ذكر مسؤول أمني، اليوم (الأحد).
وأوضح المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لكونه غير مخول بالحديث في الموضوع، أن مطلق النار الأساسي على الجندي الأيرلندي من دورية "اليونيفيل" بات موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، بعدما سلّمه "حزب الله" للجيش خلال الساعات الماضية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المشتبه به عنصر في "حزب الله"؛ لذلك تمكن الحزب من توقيفه وتسليمه.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية حددت هوية المشتبه بهم في الحادثة، التي وقعت في 14 ديسمبر الجاري في قرية العاقبية، خارج منطقة عمليات "اليونيفيل"، في جنوب لبنان الذي يُعد معقلاً أساسياً لمليشيا حزب الله.