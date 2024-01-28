فرنسا تُعلّق مساعداتها للأونروا في الربع الأول من عام 2024

قررت فرنسا تعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الربع الأول من عام 2024، وفق بيان لوزارة الخارجية صدر الأحد.
وحسب المصدر ذاته فإن باريس "لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين الوقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفةً أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات الوكالة بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها؛ بسبب اتهامات "إسرائيل" بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.