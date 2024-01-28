فرنسا تُعلّق مساعداتها للأونروا في الربع الأول من عام 2024

من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات الوكالة بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها؛ بسبب اتهامات "إسرائيل" بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.