"الوطنية للإسكان" تسلم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في 6 مدن حول المملكة

أعلنت الوطنية للإسكان عن تسليم أكثر من 800 أسرة مسكنها الأول خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2022، وذلك في ست مدن حول المملكة وهي: الرياض وجدة والدمام والطائف وخميس مشيط، بالإضافة إلى مكة المكرمة، وتسليم 34 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين، ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تم تسليمها.