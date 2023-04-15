الدبابات تتحرّك.. إطلاق نار كثيف وتوتر متصاعد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

في وقتٍ تحدث شهود عيان عن تحرُّك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين، سُمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم.
وقال شهود عيان إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم، وغير معروف المصدر حتى الآن.
وأفاد شهود عيان، وفق رويترز، بتحرُّك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية - جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.
وذكرت مصادر أن اشتباكاً اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي- شمالي السودان، وسط انتشارٍ كبيرٍ لقوات الجيش قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، واشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
وحذّر الجيش، الخميس، من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها.
وبدأت قوات الدعم السريع في إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، وسط محادثاتٍ بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش، بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.
وقال وسطاء، في وقتٍ لاحقٍ، إن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو، مستعدان لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بين قواتهما.