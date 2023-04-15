الدبابات تتحرّك.. إطلاق نار كثيف وتوتر متصاعد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

في وقتٍ تحدث شهود عيان عن تحرُّك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين، سُمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم.