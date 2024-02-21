أمريكا: الحوثيون يتصرفون كـ"منظمة إرهابية" وهجماتهم بالبحر الأحمر "متهورة وعشوائية"

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، أن الحوثيين يتصرفون كـ"منظمة إرهابية"، ورأت أنهم يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء، ويستمرون في احتجاز طاقم سفينة Galaxy Leader، المكونة من 25 شخصًا من خمس دول مختلفة، واتهمت الجماعة في اليمن بـ"القرصنة"، وفق البيان.