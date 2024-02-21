أمريكا: الحوثيون يتصرفون كـ"منظمة إرهابية" وهجماتهم بالبحر الأحمر "متهورة وعشوائية"

وسط استمرار التوترات في البحر الأحمر، أدانت الولايات المتحدة ما قالت إنها "هجمات متهورة وعشوائية" على سفن الشحن المدنية من قِبل الحوثيين.
وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الخميس، أن الحوثيين يتصرفون كـ"منظمة إرهابية"، ورأت أنهم يهاجمون المدنيين والسفن المدنية والبحارة الأبرياء، ويستمرون في احتجاز طاقم سفينة Galaxy Leader، المكونة من 25 شخصًا من خمس دول مختلفة، واتهمت الجماعة في اليمن بـ"القرصنة"، وفق البيان.
جاء ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأربعاء، أن أضرارًا طفيفة لحقت بسفينة " سي شامبيون" من جراء استهدافها بصاروخين باليستيين في خليج عدن، أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وفقًا للعربية نت.
وأضافت في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس أنه لم تقع إصابات بشرية من جراء الهجوم الذي وقع يوم الاثنين، مشيرة إلى أن أحد الصاروخين انفجر قرب السفينة (سي شامبيون)، ما تسبب في وقوع أضرار طفيفة.
وكشفت أن السفينة المستهدفة كانت تحمل شحنة حبوب، مضيفة أنها واصلت على الرغم من ذلك رحلتها لإيصال الشحنة إلى عدن. وأوضحت أن سي تشامبيون سلمت مساعدات إنسانية لليمن 11 مرة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون أكثر من 45 سفينة بالصواريخ والمسيّرات المتفجرة، حسب تقديرات أمريكية غير رسمية.
وواجهت القوات الأمريكية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقًا.
وعطلت تلك الهجمات حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وفاقمت الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.
بالمقابل، نفذت طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن خلال الأسابيع الماضية، مهددة بالمزيد إذا استمرت تلك الهجمات على هذا الممر الملاحي المهم دوليًا.
في حين توعد الحوثيون بـ"تصعيد ضرباتهم، ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة"، حسب قولهم.