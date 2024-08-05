أدنى مستوى منذ شهور.. الذعر يدب في البورصات الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية بقوة في تعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في شهور، وسط المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "داكس" الألماني، بنسبة 2.19% إلى 17274.39 نقطة، وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 2.02% إلى 8009.87 نقاط، وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2% إلى 7106.61 نقطة.
وتجتاح الأسواقَ العالمية حالةٌ من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي وفق "روسيا اليوم".
وفي وقت سابق اليوم، تراجعت الأسواق الآسيوية، وسجلت البورصة اليابانية أسوأ خسارة منذ العام 1987.