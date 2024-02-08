الأولى مع إعلامي غربي منذ فترة.. بوتين في مقابلة تليفزيونية مع مذيع أمريكي اليوم

والثلاثاء -بحسب الفرنسية- قال المذيع في مقطع فيديو فَصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين: إن "معظم الأمريكيين غير مطلعين، وليست لديهم أي فكرة عما يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بعد 600 ميل في أوكرانيا".