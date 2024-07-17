البيت الأبيض يعلن إصابة "بايدن" بفيروس كورونا.. وسينتقل لمنزله للعزل الذاتي

وفي مقابلة مع قناة "بي إي تي"، نُشرت أمس الأربعاء، قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني تلك المشكلة".