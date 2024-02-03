"الهجوم الأمريكي" يتفاعل.. سوريا: احتلال الولايات المتحدة لجزء من أراضينا لن يستمرّ

وأضاف المرصد: أنه تم استهداف -خلال تلك الجولات- 26 موقعًا هامًّا للميليشيات الإيرانية؛ ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كلٍّ من: حي التمو، وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة، وحي الشبلي والحيدرية، وصوامع الحبوب.