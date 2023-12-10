الدفاعات السورية تعترض صواريخ "إسرائيلية" أطلقت على محيط دمشق

وفي التفاصيل، تشنّ إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية في 2011م، واستهدفت الضربات بشكل رئيسي فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع للجيش السوري.