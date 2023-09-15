حصص غذائية عسكرية.. "ماكرون": سفيرنا ودبلوماسيونا رهائن في النيجر

وقال "ماكرون"، اليوم الجمعة، خلال زيارته منطقة "سومور-ان-اوكسوا" في وسط شرق فرنسا: "في النيجر وفيما أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".