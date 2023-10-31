60 شاحنة مساعدات جديدة تمر عبر معبر رفح

ومنذ الاثنين، ارتفع معدل حركة الشاحنات من مصر إلى قطاع غزة من 20 إلى 60 شاحنة يوميًّا، ليصل إجمالي الشاحنات التي عبرت الحدود من الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة حتى الآن 253.