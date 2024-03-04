الموفد الأمريكي: نعمل على إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء التصعيد بين لبنان و"إسرائيل"

وأضاف "هوكستين" عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "نعمل على إيجاد حل يعيد النازحين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم، والتصعيد لن يساعدهم في هذه العودة".