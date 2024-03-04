الموفد الأمريكي: نعمل على إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء التصعيد بين لبنان و"إسرائيل"

قال الموفد الأمريكي آموس هوكستين، اليوم (الاثنين): "أتواجد في بيروت لإيجاد حل دبلوماسي لإنهاء التصعيد على حدود لبنان الجنوبية.
وأضاف "هوكستين" عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "نعمل على إيجاد حل يعيد النازحين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم، والتصعيد لن يساعدهم في هذه العودة".
وتابع: "إن التصعيد أمر خطير، ولا شيء اسمه حرب محدودة، وأي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائياً للبنان"، وفقاً للوكالة اللبنانية للأنباء
وأشار الموفد إلى أن واشنطن تؤمن بأن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين لبنان و"إسرائيل".