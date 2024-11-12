قصف مكثف وإعدام ميداني ونسف للمنازل.. استشهاد 14 فلسطينيًّا شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 14 فلسطينيًّا، بينهم أطفال ونساء من تحت ركام منزلين تعرضا للقصف الإسرائيلي، ترافق ذلك مع إجبار مئات الأسر الفلسطينية على النزوح قسرًا من مدينة بيت حانون، بعد اقتحام قوات الاحتلال مراكز إيواء في المدينة؛ فيما يتواصل الحصار الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، وسط قصف مكثف وإعدام ميداني، ونسف للمنازل، ومنع لدخول الغذاء والماء والدواء.