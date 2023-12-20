وزير الدفاع الأمريكي يزور حاملةَ طائرات تدعم إسرائيل في شرق "المتوسط"

وأصبحت حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية، وهي بمثابة مدينة صغيرة عائمة بها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات؛ رمزًا قويًّا للتصميم الأمريكي على دعم إسرائيل من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد أن تعرّضت لهجوم من حماس في 7 أكتوبر.