"تتجاوز الدفاع عن النفس".. مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاكات إسرائيل في غزة

وأكد رفض مصر بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء كارثة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكر الوزير المصري أن اللحظة التي يعيشها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حالياً لم تأتِ من فراغ إنما نتاج سياسات الاحتلال من تجاهل الحقوق الفلسـطينية لأكثر من 70 عاماً.