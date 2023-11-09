"تتجاوز الدفاع عن النفس".. مصر تستنكر الصمت الدولي عن انتهاكات إسرائيل في غزة

استنكرت مصر خلال مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، اليوم (الخميس)، الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس، وإن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني"، وفقاً لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد رفض مصر بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء كارثة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وذكر الوزير المصري أن اللحظة التي يعيشها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حالياً لم تأتِ من فراغ إنما نتاج سياسات الاحتلال من تجاهل الحقوق الفلسـطينية لأكثر من 70 عاماً.