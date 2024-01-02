رصدت أمريكا 5 ملايين دولار لتعقُّب مكانه.. مَنْ هو صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل؟

تولى صالح العاروري، الذي كان يبلغ 57 عامًا من العمر، منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منذ 2017، كما أنه أحد الشخصيات السياسية الرئيسية في "حماس"، واتهمته إسرائيل وأمريكا بتمويل وتوجيه العمليات العسكرية لـ"حماس" في الضفة الغربية المحتلة.