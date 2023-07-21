"البديوي" يشيد بجهود "الفاو" لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر المنظمة بمدينة روما اليوم، مدير عام منظمة الفاو الدكتور شو دونيو.
وشهد اللقاء مناقشة عدة مواضيع لتعزيز التعاون في مجال الغذاء لدعم تحقيق الأمن الغذائي، وموضوع تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 1986 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حتى تتواكب هذه المذكرة مع ما يشهده المجتمع الدولي من تطورات في هذا المجال.