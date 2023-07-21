"البديوي" يشيد بجهود "الفاو" لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع

وشهد اللقاء مناقشة عدة مواضيع لتعزيز التعاون في مجال الغذاء لدعم تحقيق الأمن الغذائي، وموضوع تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 1986 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حتى تتواكب هذه المذكرة مع ما يشهده المجتمع الدولي من تطورات في هذا المجال.