أمريكا تحذر إيران من "عواقب وخيمة" إذا نفذت هجوم جديد على إسرائيل

وتفصيلاً، أكدت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعاً عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيداً من التصعيد. نعتقد أنما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".