"الحوثي" تعلن اعتقال عناصر تنتمي لشبكة تجسس أمريكية إسرائيلية

وأضاف: "الشبكة جندت اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، كما ركزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور وجندت عددًا من الجواسيس بوزارة الزراعة. وعملت على تنفيذ مشروعات وبرامج تستهدف المجال الصحي وتُسهم في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية".