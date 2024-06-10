"الحوثي" تعلن اعتقال عناصر تنتمي لشبكة تجسس أمريكية إسرائيلية
أعلن الحوثيون اليمنيون، الاثنين، اعتقال شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، ووصفوا الحدث بأنه "إنجاز أمني".
وجاء في بيان الحوثيين أن "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيين استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية".
وأشار إلى أن هذه الشبكة "مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)".
وأضاف: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".
وتابع: "تم تزويد شبكة التجسس هذه بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأبرز البيان كذلك أن "الأعمال التجسسية والتخريبية لشبكة التجسس امتدت إلى أغلب نواحي الحياة"، مبينًا أنها "كانت الذراع الرئيسة لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي في الجمهورية اليمنية".
وأردف قائلاً : "شبكة التجسس زودت أجهزة الاستخبارات المعادية بمعلومات مهمة عن مختلف الجوانب في القطاع الرسمي وغيره وتمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين".
وأضاف: "الشبكة جندت اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، كما ركزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور وجندت عددًا من الجواسيس بوزارة الزراعة. وعملت على تنفيذ مشروعات وبرامج تستهدف المجال الصحي وتُسهم في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية".
ومنذ أشهر، دخل الحوثيون على خط حرب غزة، عبر شن هجمات على السفن المتوجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.
وتقول الجماعة المدعومة من إيران إنها تنفذ هجماتها "نصرة لغزة"، التي تتعرض إلى حرب عنيفة من إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.