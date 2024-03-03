مستشار "للبرهان": السودان رفض طلباً إيرانياً لإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم (الأحد)، أن السودان رفض عرضاً إيرانياً لبناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، الأمر الذي كان سيسمح لطهران بمراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس و"إسرائيل".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أحمد حسن محمد مستشار المخابرات لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أن إيران زودت الجيش السوداني بمسيرات متفجرة لاستخدامها في حربه ضد قوات الدعم السريع، وعرضت تقديم سفينة حربية حاملة للمروحيات، إذا سمح لها السودان بإقامة القاعدة.
وقال محمد: "ذكر الإيرانيون أنهم يريدون استخدام القاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية.. لقد أرادوا أيضاً وضع سفن حربية هناك، لكن الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني لتجنّب استعداء الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن من شأن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر أن يسمح لطهران بتشديد قبضتها على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، حيث تساعد المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن على شنّ هجمات على السفن التجارية.