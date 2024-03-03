مستشار "للبرهان": السودان رفض طلباً إيرانياً لإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر

وأشارت الصحيفة إلى أن من شأن وجود قاعدة بحرية على البحر الأحمر أن يسمح لطهران بتشديد قبضتها على أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، حيث تساعد المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن على شنّ هجمات على السفن التجارية.