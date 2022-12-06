أدلة جديدة تدين إسرائيل.. "قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة" إلى "الجنائية الدولية"

وأشار البيان إلى أن الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام، تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، إذ كان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.