العراق وأمريكا تطلقان الجولة الأولى من حوار إنهاء وجود "التحالف الدولي" على أراضيها

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن "السوداني" رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".