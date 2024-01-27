العالم

العراق وأمريكا تطلقان الجولة الأولى من حوار إنهاء وجود "التحالف الدولي" على أراضيها

بعد يومين من الاتفاق على إجراء مفاوضات بينهما
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

انطلقت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، اليوم (السبت)؛ لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن "السوداني" رعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الخميس الماضي نجاح مفاوضاتها مع الحكومة الأمريكية لإطلاق لجنة عسكرية عليا؛ بهدف صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

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