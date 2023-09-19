جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين.. وسقوط قتيلين فلسطينيين وإصابة العشرات

وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة إن جيش الاحتلال استدعى تعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد اكتشاف وجود قوة خاصة بالمخيم، واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالكثيفة بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، استخدمت فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة التي ألقيت على القوات المقتحمة.