"أساليب الإرهابيين".. أوكرانيا تتهم روسيا بتهديد السفن المدنية وموسكو تحذر!

وفي بيان منفصل، قال جهاز حرس الحدود الأوكراني، إنه رصد تحذيراً أرسلته سفينة حربية روسية إلى سفينة مدنية بالقرب من ميناء أوكراني، أمس الخميس. ولم يذكر البيان اسم السفينة أو الميناء.