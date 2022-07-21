وزير الدفاع البريطاني: قطع المدفعية و1600 قذيفة مضادة للدبابات و50 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في تصريحٍ اليوم الخميس: "بالتعاون مع الشركاء الدوليين، نضمن لأوكرانيا وسائل الدفاع عن بلادها"، مضيفًا أن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل أيضًا رادارات مضادة للبطاريات ومئات الطائرات بدون طيار.