"حماس" تُسلِّم ردها حول صفقة التهدئة وتبادُل الأسرى.. و"بايدن" يعتبر الرد "مبالغًا فيه"

يُشار إلى أن هدنة سابقة كانت قد استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح نحو 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.