تفاصيل حول مقتل وإصابة 8 رجال أمن أثناء دهم في الأردن

قُتل 3 من عناصر الأمن الأردنية وأُصيب 5 آخرون أثناء دهمٍ للمشتبه فيه بمقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان.
وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن، أنه تم قتل المشتبه فيه، الذي وصفته بأنه "من حملة الفكر التكفيري"، إضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.
وقال الأمن العام، في بيان، نقلته سكاي نيوز عربية، إن التحقيقات جارية، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً.
وكانت مديرية الأمن العام قد نعت، الخميس الماضي، "العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرُّضه للإصابة بعيارٍ ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغبٍ كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".
وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس الديوان الملكي، واجب العزاء.
والجمعة، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن جريمة قتل الدلابيح "لن تمر دون عقاب، والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها لضبط الجاني في أسرع وقت".