تفاصيل حول مقتل وإصابة 8 رجال أمن أثناء دهم في الأردن

وكانت مديرية الأمن العام قد نعت، الخميس الماضي، "العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرُّضه للإصابة بعيارٍ ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغبٍ كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".