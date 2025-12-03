قرار إسرائيلي بشأن معبر رفح: مغادرة بلا عودة وتصعيد عسكري بغزة

في تطور جديد، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، عن فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر.
وأوضح أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية إسرائيلية، سيتم تنسيقه مع الجانب المصري، وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآلية التي طُبقت في يناير 2025.
وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية لإعادة فتح المعبر، في ظل أزمة إنسانية خانقة تعيشها غزة بعد حرب استمرت عامين.
ميدانيًا، شنّ الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة استهدفت بشكل رئيسي حي التفاح ومنطقة السنافور شرقي مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.
وذكرت مصادر ميدانية أن قصفًا مدفعيًا عنيفًا وإطلاق نار من مروحيات ودبابات إسرائيلية استهدف طوال ساعات الفجر المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وجنوب شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية فوق جنوب القطاع.
وفي تطور آخر، فجّرت القوات الإسرائيلية روبوتًا مفخخًا في محيط منطقة السنافور، كما نسفت مباني سكنية داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في حي التفاح، بالتزامن مع غارات جوية عنيفة على مواقع متفرقة في الحي ومحيطه.
وأدى القصف الليلي إلى إصابة عدد من المواطنين قرب مفترق السنافور، فيما واصلت الطائرات الحربية تنفيذ غارات متقطعة حتى ساعات الصباح الأولى.
وامتدت الغارات لتشمل مناطق أخرى، حيث شنت الطائرات الحربية غارات على شرقي خان يونس، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي رفح جنوبي القطاع.