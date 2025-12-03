قرار إسرائيلي بشأن معبر رفح: مغادرة بلا عودة وتصعيد عسكري بغزة

وفي تطور آخر، فجّرت القوات الإسرائيلية روبوتًا مفخخًا في محيط منطقة السنافور، كما نسفت مباني سكنية داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في حي التفاح، بالتزامن مع غارات جوية عنيفة على مواقع متفرقة في الحي ومحيطه.