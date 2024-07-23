"هاريس".. هل يفتح البيت الأبيض أبوابه أمام أول رئيسة للولايات المتحدة؟

بعد التخرج اختارت هاريس مهنة المحاماة، وفي عام 2003 انتخبت مدعياً عاماً في سان فرانسيسكو، وفي عام 2010 انتخبت مدعياً عاماً لولاية كاليفورنيا، أمّا في عام 2017 فشغلت منصب عضو مجلس الشيوخ، وفازت هاريس بكل الانتخابات باستثناء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2019، وأصبحت نائبة للرئيس الأمريكي في عام 2021، لا تختلف آراؤها كثيراً عن الرئيس بايدن في عديد الملفات.