5 رجال و"الوحش".. هؤلاء تسببوا في خسارة "هاريس" للانتخابات: "ماسك" أولهم!

فولوديمير زيلينسكي

عشية الانتخابات، اعتقد واحد من كل اثنين من الأمريكيين أن بلاده "تعطي الكثير من المال للدول الأجنبية في حالة حرب"، مستهدفة إسرائيل وأوكرانيا على قدم المساواة، لكن فيما يتعلق بأوكرانيا كان ترامب أكثر وضوحًا، وكان لرسالته صدى أكبر بكثير من رسالة هاريس، إذ يرى فيه أوكرانيو بنسلفانيا الرجل القوي الذي يمكنه الوقوف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.