سوريون يدعون للتظاهر اعتراضاً على دعوة تركيا للتصالح مع الأسد

دعا ناشطون في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة للنظام السوري في شمال وشمال غرب سوريا إلى تظاهرات حاشدة الجمعة؛ احتجاجاً على تصريحات لوزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو دعا فيها إلى "مصالحة" بين دمشق والمعارضة لتحقيق "سلام دائم".
وقال تشاوش أوغلو الذي كانت بلاده في بداية النزاع السوري في 2011 من أبرز داعمي المعارضة السورية سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس: "علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم".
وأثارت تصريحاته غضب معارضين سوريين، وصدرت تباعاً دعوات لخروج تظاهرات عقب صلاة الجمعة في كبرى مدن الشمال السوري كأعزاز والباب وعفرين وجرابلس التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، تحت شعار "لن نصالح".
وصدرت كذلك دعوات مماثلة للتظاهر في مدينة إدلب (شمال غرب) الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً، وللتجمع قرب المعابر الحدودية مع تركيا.
وشهدت مناطق سورية تحركات غاضبة ليلاً؛ ففي مدينة الباب، تجمّع العشرات رافعين رايات المعارضة ومرددين شعارات مناهضة لتركيا.