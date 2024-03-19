الجامعة العربية: نبذل قصارى الجهد لوقف مستدام للنار في غزة

أكدت جامعة الدول العربية أنها تبذل قصارى جهودها وتحركاتها مع الشركاء الدوليين للتوصل لوقف مستدام للنار وتيسير الإمدادات الغذائية والاستشفائية لسكان القطاع، واستشراف أفق سياسي طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين التي لا بديل عنها لإحلال السلم وتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد، وذلك في ظل الوضع الخطير بقطاع غزة الذي أضحى ينذر بمجاعة محدقة.
جاء ذلك في بيان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير رشيد خطابي، في الذكرى 79 لتأسيس جامعة الدول العربية الذي يتم هذا العام تحت شعار (ثبات على المبادئ وطموح متجدد).
وأوضح السفير خطابي أنه وعلى امتداد هذه العقود منذ إنشاء الجامعة العربية واجهت مسيرة العمل العربي المشترك تحديات حقيقية، وحافظت الجامعة على نهجها في احترام المبادئ والمحددات التي تعمل على هديها وخاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون فيما بين الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.