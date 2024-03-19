الجامعة العربية: نبذل قصارى الجهد لوقف مستدام للنار في غزة

وأوضح السفير خطابي أنه وعلى امتداد هذه العقود منذ إنشاء الجامعة العربية واجهت مسيرة العمل العربي المشترك تحديات حقيقية، وحافظت الجامعة على نهجها في احترام المبادئ والمحددات التي تعمل على هديها وخاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون فيما بين الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.