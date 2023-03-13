رئيس بلدية كييف: فكرنا في إجلاء سكان العاصمة.. ثم أنقذتنا ألمانيا

وقال كليتشكو في مقابلة مع صحيفة Redaktionsnetzwerk Deutschland الألمانية، اليوم الإثنين: "في يناير، كنا على وشك دعوة السكان للإخلاء"، وأضاف "كان أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي استمر 14 ساعة، ولم تكن هناك كهرباء أو ماء أو تدفئة".