رئيس بلدية كييف: فكرنا في إجلاء سكان العاصمة.. ثم أنقذتنا ألمانيا

اعترف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، بأن سلطات العاصمة درست فكرة إجلاء سكان المدينة في يناير بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال كليتشكو في مقابلة مع صحيفة Redaktionsnetzwerk Deutschland الألمانية، اليوم الإثنين: "في يناير، كنا على وشك دعوة السكان للإخلاء"، وأضاف "كان أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي استمر 14 ساعة، ولم تكن هناك كهرباء أو ماء أو تدفئة".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": سلطات كييف تلقت المساعدة من أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T التي قدمتها ألمانيا.
وكانت القوات المسلحة الروسية قد شنّت سلسلة من الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة.
وتمّ شن مجموعة من الضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادات العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.