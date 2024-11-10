نجل ترامب ينشر مقطع فيديو عن اقتراب انتهاء المساعدات الأمريكية لكييف

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم حذفه في وقت لاحق، لقطات من اجتماع دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي، مع تعليق يقول: "38 يومًا متبقية قبل أن تفقد الدعم المالي"، ثم تقترب صورة زيلينسكي، ويتحول المقطع إلى اللونين الأبيض والأسود.