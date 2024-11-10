نجل ترامب ينشر مقطع فيديو عن اقتراب انتهاء المساعدات الأمريكية لكييف

نشر دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مقطع فيديو على منصة "إنستغرام"، يقول فيه إن المساعدات المالية لسلطات كييف ستُقطع قريبًا.
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم حذفه في وقت لاحق، لقطات من اجتماع دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي، مع تعليق يقول: "38 يومًا متبقية قبل أن تفقد الدعم المالي"، ثم تقترب صورة زيلينسكي، ويتحول المقطع إلى اللونين الأبيض والأسود.
يُشار إلى أن ترامب كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد تجمعاته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"؛ إذ يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.
ومن جهته، سبق أن أعرب زيلينسكي عن قلقه من خطر انتهاء الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.